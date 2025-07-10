Автор: Фарид Зохрабов, Trend

Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча имеет важное значение с точки зрения продвижения регионального мира и сотрудничества. Лидерство Президента Ильхама Алиева и продолжение мирной повестки дня играют ключевую роль в этом процессе.

Активная внешняя политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, демонстрирует ответственную и миролюбивую позицию Азербайджана как в региональной, так и в международной плоскости.

Встреча стала знаменательным событием с точки зрения взаимопонимания и укрепления диалога. Акцент на общих интересах между сторонами создает основу для создания атмосферы доверия. Прямые контакты между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном позволяют наладить надежный диалог в рамках мирной повестки.

Азербайджан продемонстрировал последовательное и ответственное лидерство в обеспечении устойчивого мира в регионе. Политика, направленная на мирное урегулирование конфликта, способствует установлению региональной стабильности и экономическому развитию.

Лидерство Азербайджана сопровождается конкретными инициативами: создание рабочих групп по делимитации границ и продвижение совместных экономических проектов способствует стабильности и развитию в регионе.

Также встреча расценивается как важный шаг Азербайджана в направлении продвижения мирной повестки дня, нормализации отношений с Арменией и углубления регионального сотрудничества. Взаимное уважение территориальной целостности, делимитация границ и восстановление экономических связей составляют основу долгосрочного мира.

Встреча, состоявшаяся в Абу-Даби, еще раз демонстрирует лидерство Азербайджана в обеспечении стабильности и мира в регионе. Последовательное продвижение мирной повестки дня является положительным месседжем не только для региона, но и для международного сообщества.

Эта встреча закладывает фундамент мира и развития не только между Азербайджаном и Арменией, но и на Южном Кавказе в целом.