Иностранные путешественники посетили Кяльбаджар

Иностранные путешественники прибыли в Кяльбаджарский район Азербайджана.

Как передает Day.Az, они ознакомились с проводимыми в регионе работами по восстановлению и реконструкции. В дальнейшем их поездка продолжится в Истису и город Лачин.

Отметим, что в состав группы входит 30 представителей Международного клуба путешественников (Most Traveled People - MTP), которые посещают Карабах и Восточный Зангезур. В рамках трехдневной поездки путешественники из 15 стран планируют следовать по следующему маршруту: Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кяльбаджар - Лачин - Зангилан - Джебраил.

Цель визита - ознакомиться с освобожденными территориями и масштабными восстановительными работами в рамках концепции "темного туризма" (dark tourism). Отметим, что за последние четыре года международные туристы посетили Карабах и Восточный Зангезур 13 раз в составе крупнейших мировых туристических клубов.

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