https://news.day.az/world/1766931.html Китай готов стать посредником в конфликте Таиланда и Камбоджи Китай готов стать посредником в разрешении приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел КНР Ван И.
Китай готов стать посредником в конфликте Таиланда и Камбоджи
Китай готов стать посредником в разрешении приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел КНР Ван И.
"Министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай будет придерживаться "объективной и справедливой" позиции в пограничном споре между Таиландом и Камбоджей и надеется, что две страны Юго-Восточной Азии будут работать над разрешением проблемы путем дружественного диалога и консультаций", - сказано в публикации.
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