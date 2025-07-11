Китай готов стать посредником в конфликте Таиланда и Камбоджи

Китай готов стать посредником в разрешении приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел КНР Ван И.

"Министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай будет придерживаться "объективной и справедливой" позиции в пограничном споре между Таиландом и Камбоджей и надеется, что две страны Юго-Восточной Азии будут работать над разрешением проблемы путем дружественного диалога и консультаций", - сказано в публикации.