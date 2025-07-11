США, Южная Корея и Япония провели авиаучения с B-52H

Вооруженные силы Республики Корея, США и Японии провели учения авиации с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52H.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

По данным агентства News1, маневры прошли к югу от южнокорейского острова Чеджудо. Поводом для тренировок стало развертывание стратегического бомбардировщика.