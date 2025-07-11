https://news.day.az/world/1766929.html США, Южная Корея и Япония провели авиаучения с B-52H Вооруженные силы Республики Корея, США и Японии провели учения авиации с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52H. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея. По данным агентства News1, маневры прошли к югу от южнокорейского острова Чеджудо.
США, Южная Корея и Япония провели авиаучения с B-52H
Вооруженные силы Республики Корея, США и Японии провели учения авиации с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.
По данным агентства News1, маневры прошли к югу от южнокорейского острова Чеджудо. Поводом для тренировок стало развертывание стратегического бомбардировщика.
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