https://news.day.az/world/1766929.html

США, Южная Корея и Япония провели авиаучения с B-52H

Вооруженные силы Республики Корея, США и Японии провели учения авиации с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52H. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея. По данным агентства News1, маневры прошли к югу от южнокорейского острова Чеджудо.