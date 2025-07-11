Азербайджан намерен нарастить участие предприятий в Программе готовности к Индустрии 4.0

Цель состоит в том, чтобы к 2028 году больше предприятий в Азербайджане воспользовалось преимуществами "Программы подготовки промышленности 4.0".

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии "Форум промышленности 4.0 - промышленность будущего: Технологии и человеческая сила" в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в прошлом году "Программа подготовки промышленности 4.0" 4SIM была реализована на пилотном этапе в нескольких частных компаниях.

"Основной целью программы является стимулирование внедрения передовых технологий при государственной поддержке и, как следствие, повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса. В этом году планируется расширить охват программы и увеличить количество предприятий-участников. Цель состоит в том, чтобы к 2028 году больше предприятий воспользовалось этими возможностями. Приглашаю промышленные и производственные предприятия, участвующие в форуме, поближе ознакомиться с программой и подать заявку на регистрацию через официальный сайт industry4.az", - сказал он.