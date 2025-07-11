В России уроженец Азербайджана погиб на стройке

В Красноярске на площадке строящегося 25-этажного жилого дома, расположенного на улице Семафорная, погиб 56-летний разнорабочий, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

ЧП произошло сегодня утром. Подробности рассказали в прокуратуре:

"В момент несчастного случая на площадке проводилась разборка опалубочного щита под стрелой подъемного крана. Подняв один из щитов, крановщик подал звуковой предупреждающий сигнал о переносе груза, однако находившийся под ним рабочий не отреагировал и строительный элемент - раскос - упал ему на голову. Несмотря на то, что мужчина был в спецодежде и каске, в результате полученной травмы он скончался на месте".

По данным Следственного комитета, металлический элемент упал с высоты 12-13 этажа.

Известно, что погибший являлся уроженцем Азербайджана и был официально трудоустроен в подрядной организации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ, провели осмотр места происшествия и изъяли техническую документацию.

Прокуратура проверяет соблюдение работодателем законодательства об охране труда и промышленной безопасности, привлечены специалисты краевой госинспекции труда и Ростехнадзора. Также проводятся другие необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.