"Нефтчи" расстался с полузащитником

Бакинский "Нефтчи" принял решение прекратить сотрудничество с хавбеком Исмаилом Зульфугарлы, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Хотя игрок был привлечен к предсезонной подготовке с основной командой, стороны решили досрочно расторгнуть контракт. Таким образом, Зульфугарлы стал свободным агентом.

Отметим, что прошлый сезон полузащитник провел в аренде в составе клуба "Туран-Товуз".