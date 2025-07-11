https://news.day.az/sport/1767105.html "Нефтчи" расстался с полузащитником Бакинский "Нефтчи" принял решение прекратить сотрудничество с хавбеком Исмаилом Зульфугарлы, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Хотя игрок был привлечен к предсезонной подготовке с основной командой, стороны решили досрочно расторгнуть контракт. Таким образом, Зульфугарлы стал свободным агентом.
"Нефтчи" расстался с полузащитником
Бакинский "Нефтчи" принял решение прекратить сотрудничество с хавбеком Исмаилом Зульфугарлы, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Хотя игрок был привлечен к предсезонной подготовке с основной командой, стороны решили досрочно расторгнуть контракт. Таким образом, Зульфугарлы стал свободным агентом.
Отметим, что прошлый сезон полузащитник провел в аренде в составе клуба "Туран-Товуз".
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