Встреча в Абу-Даби стала важной вехой для будущего всего региона

10 июля в Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая стала важной вехой на пути к мирному будущему региона.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

По его словам, ключевой особенностью этой встречи было то, что она прошла без посредников, на основе политической воли лидеров двух стран.

"В таком формате в центре внимания находились не интересы третьих сторон, а исключительно национальные интересы Азербайджана и Армении. Это придает встрече особую значимость как по форме, так и по содержанию. Прошедшие в конструктивной атмосфере переговоры, открытый и содержательный диалог по основным направлениям мирной повестки еще раз доказали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан последовательно и принципиально проводит политику ради стабильности и безопасности в регионе", - сказал он.

А.Гараев добавил, что в повестке встречи в Абу-Даби ключевыми стали три вопроса, имеющие решающее значение для будущего в регионе: делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, а также парафирование мирного соглашения.

По мнению политолога, прогресс по этим направлениям откроет путь к устойчивому миру и сотрудничеству на Южном Кавказе. "Оценка ранее достигнутых результатов в процессе делимитации границ и поручения государственным комиссиям продолжить этот процесс являются показателем того, что официальный Баку намерен полностью закрепить новые реалии, возникшие после конфликта, в рамках международного права. В то же время это также доказывает, что Армения вынуждена была принять эти реалии. Вопрос Зангезурского коридора в очередной раз продемонстрировал стратегическое лидерство Азербайджана в региональных коммуникационных проектах. Открытие этого коридора означает не только развитие связей между двумя странами, но и усиление экономической интеграции и логистического потенциала во всем регионе. Азербайджан неоднократно заявлял, что этот коридор важен не только для него, но и для благополучия всего Южного Кавказа, и выступает в этом вопросе в качестве инициатора", - сказал А.Гараев.

По его словам, содержательные переговоры по вопросу парафирования мирного соглашения свидетельствуют об их приближении к завершающей стадии. "С самого начала этого процесса Президент Ильхам Алиев демонстрировал последовательную и принципиальную позицию по вопросу нормализации отношений с Арменией. И на этой встрече азербайджанская сторона вновь показала, что выступает за диалог, ориентированный на конкретные результаты", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что встреча в Абу-Даби еще раз показала, что Азербайджан является ключевой определяющей стороной региональной повестки. "На фоне политических реалий Президент Ильхам Алиев не просто участвует в процессах, а возглавляет их как инициативный лидер. Глава нашего государства активно проводит дипломатию как на двусторонних, так и на многосторонних платформах с целью формирования устойчивой среды мира и сотрудничества в регионе. Проведение этой встречи без посредников стало месседжем Азербайджана Армении и международному сообществу: Баку предпочитает равноправный и открытый политический диалог", - сказал он.

А. Гараев подчеркнул, что в заявлении министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам встречи отмечается: проведение переговоров в двустороннем формате является наиболее эффективным способом решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации. "Это подход, рассчитанный на реальный результат, в отличие от прежних лет, когда переговоры оставались безрезультатными и в основном обслуживали интересы иностранных посредников. Также на встрече стороны договорились продолжать мероприятия по укреплению доверия. Подобные договоренности будут способствовать формированию взаимного доверия в будущем и созданию необходимой психологической и социальной основы для устойчивого мира", - отметил он.

Политолог добавил, что Президент Азербайджана и премьер-министр Армении поблагодарили Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. "Эта благодарность - не просто дипломатический этикет, но и свидетельство того, что ОАЭ могут играть нейтральную, но поддерживающую роль в регионе. Встреча в Абу-Даби привнесла в мирный процесс на Южном Кавказе новое дыхание с точки зрения географии и политики", - отметил он.

По его словам, эта историческая встреча в Абу-Даби может считаться началом нового этапа на Южном Кавказе. "Переговоры, проведенные без посредников, в открытом и ориентированном на результат формате, показали, что Азербайджан благодаря своей политической воле, дипломатической инициативности и принципиальной позиции стал главной движущей силой мира в регионе. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан продолжает этот процесс не только ради своих интересов, но и ради безопасности и развития региона. Если и противоположная сторона проявит политическую волю на аналогичном уровне, мирное соглашение может быть реализовано в ближайшей перспективе", - добавил А.Гараев.