К сведению пенсионеров Баку, Сумгайыта и Абшерона

Пенсии за июль выплачены в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Фонд.

Отмечается также, что Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики была осуществлена выплата пенсий за текущий месяц по всей АР.

Выплата пенсий за июль в других регионах страны, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будет произведена в течение месяца согласно установленному графику.