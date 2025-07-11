https://news.day.az/society/1767073.html К сведению пенсионеров Баку, Сумгайыта и Абшерона Пенсии за июль выплачены в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Фонд.
К сведению пенсионеров Баку, Сумгайыта и Абшерона
Пенсии за июль выплачены в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Фонд.
Отмечается также, что Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики была осуществлена выплата пенсий за текущий месяц по всей АР.
Выплата пенсий за июль в других регионах страны, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будет произведена в течение месяца согласно установленному графику.
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