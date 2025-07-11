https://news.day.az/world/1767088.html Ребёнок засмотрелся в смартфон и упал в люк - ВИДЕО Ребёнок засмотрелся в телефон и провалился в открытый люк. Как передает Day.Az, в Петербурге четырёхлетний мальчик шёл вместе с родителями по парковке автоцентра и залипал в смартфон. Взрослые в этот момент тоже были увлечены, потому не уследили за малышом.
Ребёнок засмотрелся в смартфон и упал в люк - ВИДЕО
Ребёнок засмотрелся в телефон и провалился в открытый люк.
Как передает Day.Az, в Петербурге четырёхлетний мальчик шёл вместе с родителями по парковке автоцентра и залипал в смартфон. Взрослые в этот момент тоже были увлечены, потому не уследили за малышом.
Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с различными ссадинами и ушибом грудной клетки, а также водой в лёгких. Следователи и прокуратура запустили проверку.
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