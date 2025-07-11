Ребёнок засмотрелся в смартфон и упал в люк

Ребёнок засмотрелся в телефон и провалился в открытый люк.

Как передает Day.Az, в Петербурге четырёхлетний мальчик шёл вместе с родителями по парковке автоцентра и залипал в смартфон. Взрослые в этот момент тоже были увлечены, потому не уследили за малышом.

Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с различными ссадинами и ушибом грудной клетки, а также водой в лёгких. Следователи и прокуратура запустили проверку.