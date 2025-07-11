https://news.day.az/society/1767086.html В Азербайджане выросло число зарегистрированных браков За первые пять месяцев текущего года районными (городскими) отделами регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции на территории страны было зарегистрировано 19 783 случая заключения брака и 8 678 разводов.
В Азербайджане выросло число зарегистрированных браков
За первые пять месяцев текущего года районными (городскими) отделами регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции на территории страны было зарегистрировано 19 783 случая заключения брака и 8 678 разводов.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственного статистического комитета, количество браков на каждые 1000 человек населения увеличилось с 4,1 до 4,7 по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, тогда как показатель разводов снизился с 2,1 до 2.
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