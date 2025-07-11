В Азербайджане выросло число зарегистрированных браков

За первые пять месяцев текущего года районными (городскими) отделами регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции на территории страны было зарегистрировано 19 783 случая заключения брака и 8 678 разводов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственного статистического комитета, количество браков на каждые 1000 человек населения увеличилось с 4,1 до 4,7 по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, тогда как показатель разводов снизился с 2,1 до 2.