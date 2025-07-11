https://news.day.az/society/1767098.html Из Лачина в Ирландию впервые отправлено письмо по почте - ФОТО Впервые за границу отправлено письмо по почте из Лачина в ходе поездки членов всемирно известного международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People). Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Дублин из почтового отделения города Лачин было отправлено письмо путешественником Дэвидом Джозефом Ланганом.
Из Лачина в Ирландию впервые отправлено письмо по почте - ФОТО
Впервые за границу отправлено письмо по почте из Лачина в ходе поездки членов всемирно известного международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Дублин из почтового отделения города Лачин было отправлено письмо путешественником Дэвидом Джозефом Ланганом.
Делегацию, в состав которой входят путешественники из 15 стран, возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили. Поездка международных путешественников создает прекрасную возможность для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках "черного туризма" и демонстрации масштабных восстановительно-созидательных работ.
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