Ялчин Рафиев принял участие в конференции по восстановлению Украины

10-11 июля делегация Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчином Рафиевым приняла участие в Риме в Конференции по восстановлению Украины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел, на нынешней конференции, которая стала четвертой по счету, были представлены 56 государств, 27 международных организаций и финансовых институтов, а также 120 компаний.

В своем выступлении заместитель министра Я. Рафиев сказал, что война в Украине нанесла серьезный ущерб миру и безопасности в регионе. Было подчеркнуто, что Азербайджан с первых дней поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта, основанное на нормах и принципах международного права, суверенитете и территориальной целостности Украины. Отмечалось, что серьезные гуманитарные последствия продолжающегося кризиса вызывают глубокое сожаление. Было подчеркнуто, что Азербайджан был одной из первых стран, направивших гуманитарную помощь в Украину. В этом контексте было доведено до сведения, что в общей сложности была предоставлена гуманитарная поддержка, а также помощь в восстановлении и реконструкции на сумму 42 млн долларов США, включая лекарства, продукты питания, электрооборудование и т.д.

Отмечалось, что количество детей, воспользовавшихся программой медицинской и социально-психологической реабилитации, реализуемой нашей страной для детей, пострадавших от конфликта в Украине, удвоилось со времени проведения прошлогодней Конференции по восстановлению, и в программе приняли участие в общей сложности 330 детей.

Заместитель министра отметил, что Азербайджан как государство, борющееся с минной угрозой на освобожденных от оккупации территориях, последовательно поддерживает укрепление солидарности со странами, пострадавшими от мин. В этом контексте он сообщил, что Азербайджан оказывает Украине помощь в разминировании и в ближайшее время по линии ANAMA будут предоставлены соответствующие запасные части и обучение.

Было также отмечено, что Азербайджан поддерживает проекты, направленные на восстановление инфраструктуры в Украине. В связи с этим уже завершена реконструкция здания школы, городской поликлиники и парка в городе Ирпень, а также профинансировано восстановление парка и детского приюта в Киеве. Кроме того, было отмечено, что продолжаются работы по строительству четырех объектов социального назначения в Ирпене.

Заместитель министра отметил, что наша страна продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине на двусторонней основе.

В рамках конференции Я. Рафиев встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и обсудил дальнейшие планы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

11 июля заместитель министра также провел двустороннюю встречу с заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли. В ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из многостороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. На встрече было отмечено, что Азербайджан и Италия демонстрируют образцовое сотрудничество, и с удовлетворением было подчеркнуто, что, наряду с политическими и экономическими отношениями, культурно-гуманитарные связи развиваются по восходящей линии.