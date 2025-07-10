Планируется ли встреча Трамп-Путин?

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока не планируется.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Куала-Лумпуре.

По его словам, Вашингтон намерен продолжать контакты с Москвой.

"Мы будем продолжать взаимодействие с российской стороной. Если появится возможность для сотрудничества, мы обязательно ею воспользуемся", - подчеркнул Рубио.