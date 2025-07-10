https://news.day.az/world/1766907.html Планируется ли встреча Трамп-Путин? - ответ Рубио Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока не планируется. Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Куала-Лумпуре. По его словам, Вашингтон намерен продолжать контакты с Москвой.
Планируется ли встреча Трамп-Путин? - ответ Рубио
Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока не планируется.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Куала-Лумпуре.
По его словам, Вашингтон намерен продолжать контакты с Москвой.
"Мы будем продолжать взаимодействие с российской стороной. Если появится возможность для сотрудничества, мы обязательно ею воспользуемся", - подчеркнул Рубио.
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