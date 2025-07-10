Журналистка во Франции признана невиновной по делу Брижит Макрон

Апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, обвинявшуюся в клевете в отношении первой леди Брижит Макрон.

Как передает Day.Az, об этом сообщил адвокат Рей Франсуа Данглеан, опубликовав решение суда в соцсети X.

Иск был связан с публикациями 2023 года, где Рей высказывала сомнения в биологическом поле Макрон. Адвокат заявил, что журналистка готовит встречный иск против Брижит Макрон и ее адвоката Жан-Мишеля Тронье за "злоупотребление судебным процессом".

23 мая сообщалось, что Наташа Рей обжаловала свой приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).