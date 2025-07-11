https://news.day.az/society/1767039.html В Азербайджане ожидается резкое повышение температуры - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Населению Азербайджана сделано предупреждение в связи с жаркой погодой. Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе. 12-15 июля максимальная температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове 35-39°, в Нахчыванской АР, а также в низменных районах 35-39°, местами 41°, а в горных районах 27-32° тепла.
В Азербайджане ожидается резкое повышение температуры - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Населению Азербайджана сделано предупреждение в связи с жаркой погодой.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
12-15 июля максимальная температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове 35-39°, в Нахчыванской АР, а также в низменных районах 35-39°, местами 41°, а в горных районах 27-32° тепла.
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