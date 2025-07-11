Метеорит озарил небо Челябинска

Ночью над Челябинском пролетел метеорит - яркая вспышка озарила небо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Власти призывают сохранять спокойствие и сообщать о любых находках возможных метеоритных фрагментов.

Эксперты планируют провести дополнительные наблюдения и оценить возможные последствия падения.