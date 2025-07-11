https://news.day.az/unusual/1767032.html Метеорит озарил небо Челябинска - ВИДЕО Ночью над Челябинском пролетел метеорит - яркая вспышка озарила небо. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Власти призывают сохранять спокойствие и сообщать о любых находках возможных метеоритных фрагментов. Эксперты планируют провести дополнительные наблюдения и оценить возможные последствия падения.
Метеорит озарил небо Челябинска - ВИДЕО
Ночью над Челябинском пролетел метеорит - яркая вспышка озарила небо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Власти призывают сохранять спокойствие и сообщать о любых находках возможных метеоритных фрагментов.
Эксперты планируют провести дополнительные наблюдения и оценить возможные последствия падения.
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