Европарламент не поддержал отставку Урсулы фон дер Ляйен

Депутаты Европейского парламента в четверг в Страсбурге не поддержали вотум недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Против резолюции проголосовали 360 депутатов из 553.

Как сообщает Day.Az, Урсулы фон дер Ляйен не было в зале во время голосования. Она находится в Риме на международной конференции по восстановлению Украины.

Первая реакция Урсулы фон дер Ляйен после того, как вотум недоверия был отклонен, была краткой: "Спасибо, и да здравствует Европа", которую она опубликовала в соцсети Х.

Предложение о вотуме недоверия было внесено румынским евродепутатом Георге Пиперя и подписано 77 членами правых политических групп, включая Европейских консерваторов и реформистов (ECR), Патриотов за Европу и Европу суверенных наций. В центре их критики - непрозрачная работа фон дер Ляйен с закупками вакцин Pfizer для ЕС и ее все более централизованный подход к власти.

Считается, что сама постановка вопроса на голосование пошатнула положение главы Еврокомиссии и может привести к ослаблению поддержки ее программы в Европарламенте.

В последние месяцы фон дер Ляйен подвергалась критике за то, что в ряде парламентских решений она принимали поддержку ультраправых, идя наперекор традиционным центристским коалициям ЕС с участием социалистов, либералов и "зеленых".