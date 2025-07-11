Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку

Еще 30 украинских детей, привезенных в целях реабилитации в Азербайджан, посетили различные достопримечательности Баку.

Об этом сообщает Агентство социальных услуг, передает Day.Az.

Было отмечено, что дети посетили Ичеришехер, Девичью башню, Дворцовый комплекс Ширваншахов, Приморский бульвар, храм Атешгях и памятник Янардаг.

В ближайшие дни планируется их участие в групповой терапии, занятиях медитацией и йогой, психосоциальных тренингах, участие в мастер-классе по национальной кухне и других мастер-классах. Детей также познакомят с историей и достопримечательностями городов Габала и Шеки.