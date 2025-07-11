https://news.day.az/society/1767090.html Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку - ФОТО Еще 30 украинских детей, привезенных в целях реабилитации в Азербайджан, посетили различные достопримечательности Баку. Об этом сообщает Агентство социальных услуг, передает Day.Az. Было отмечено, что дети посетили Ичеришехер, Девичью башню, Дворцовый комплекс Ширваншахов, Приморский бульвар, храм Атешгях и памятник Янардаг.
Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку - ФОТО
Еще 30 украинских детей, привезенных в целях реабилитации в Азербайджан, посетили различные достопримечательности Баку.
Об этом сообщает Агентство социальных услуг, передает Day.Az.
Было отмечено, что дети посетили Ичеришехер, Девичью башню, Дворцовый комплекс Ширваншахов, Приморский бульвар, храм Атешгях и памятник Янардаг.
В ближайшие дни планируется их участие в групповой терапии, занятиях медитацией и йогой, психосоциальных тренингах, участие в мастер-классе по национальной кухне и других мастер-классах. Детей также познакомят с историей и достопримечательностями городов Габала и Шеки.
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