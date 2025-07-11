Утверждены доходы и расходы бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2024 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2024 год утверждено с доходами в размере 18 038 986,6 тыс. манатов и расходами в размере 12 896 361,8 тыс. манатов, или на уровне 127,9 процента по доходам и 99,9 процента по расходам относительно предусмотренного бюджетом Фонда на 2024 год.