Истерика армянских "реваншистов", обнаженный "коллективным Абовяном"

Автор: Акпер Гасанов

Успешно, по мнению официальных Баку и Еревана, завершившиеся в Абу-Даби переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном предсказуемо вызвали истернику среди тех, кто привык спекулировать на мифах и фобиях, а точнее на фобиях, основанных на мифах. Да, речь идет о так называемых армянских "реваншистах"

Они с ужасом ознакомились с новостями, из коих следовало, что двусторонняя встреча в ОАЭ стала большим шагом на пути к подписанию мирного договора. Один из особо громко скорбящих и причитающих по данному поводу - бывший депутат армянского парламента Арман Абовян. Представитель партии с ироничным, учитывая нынешние реалии, названием "Процветающая Армения" - политического проекта одиозного бизнесмена с криминальным шлейфом Гагика Царукяна, в народе более известного по кличке "Тупой Гаго".

Абовян разразился эмоциональной речью, в которой обвинил армянское руководство в... сдаче Армении. В обмен, по его словам, на "фальшивую грамоту с надписью "мир"". Сам он, очевидно, предпочёл бы честную бумагу с надписью "война", но, к сожалению, воевать сегодня готовы лишь те, кто делать этого не собирается. Это я к тому, что как-то не был замечен этот персонаж в рядах армянской армии в ходе 44-дневной войны.

Понятно, что чесать языком, сидя в армянском собрании, ему было тогда прибыльнее и спокойнее. Да и зачем было пополнять и без того длинный ряд армянских дезертиров, бежавших с поля боя в ходе 44-дневной войны?! Абовян действовал тогда строго, согласно поговорке: "Всякий мнит себя стратегом, видя бой издалека". Одного этого достаточно, чтобы понять, что из себя представляет данный противник мира между Азербайджаном и Арменией.

При том особо отмечу, что основной предмет истерики - обсуждаемая возможность организации транспортной логистики между западными районами Азербайджана и Нахчываном. В отличие от мифологизированного в армянской пропаганде "экстерриториального коридора", речь идёт всего лишь о создании инфраструктуры под юрисдикцией Армении, с соблюдением её законов, границ и контроля.

Никакой "передачи Сюника" в документальных источниках не зафиксировано. Но это не мешает Абовяну выстраивать драматическую аналогию с "насильником, сохраняющим целомудрие жертвы". Тут стоит поинтересоваться у Армана - откуда у него такая страсть к столь специфическим сравнениям? Он успел побывать в роли насильника или, быть может, в роли жертвы насилия?

Кстати, лидер его партии, тот самй "Тупой Гаго", сидел в свое время в суде именно за соучастие в изнасиловании. Так что, как-то даже интересно стало, каким образом Армана выдвинули от "Процветающей Армении" в депутаты парламента. Так или иначе, но политического целомудрия его лишили давно и он этим, судя по всему, гордится. Его, скажем так, сравнительный ряд, кричит об этом.

Но наиболее комичный момент - реакция Абовяна на заявление замминистра транспорта Армении, что контроль на транспортном пути может быть передан частной компании на условиях соблюдения армянского суверенитета. В современном мире это обычная практика: в аэропортах, портах, границах десятков стран работают частные логистические операторы под госнадзором. Для Абовяна же это - символ "утраты независимости".

Тут также стоит напомнить, что в условиях присутствия на территории Армении зарубежной военной базы, как и в условиях контроля над ее сухопутными границами с Турцией и Ираном пограничников из другой страны, рассуждения об "утраченной независимости" звучит, как не смешной анекдот. Но, судя по всему, перед нами тот, кто привык сам "шутить" и сам же смеяться.

Его "логика" проста: если по дороге поедет азербайджанский груз - это уже предательство. Если при этом документы будет сверять частная армянская компания - это уже катастрофа. Это не просто демагогия - это страх перед миром между Азербайджаном и Арменией, облекаемый в форму поистине поразительных, с точки зрения здравого смысла, заявлений.

Да, Абовян и ему подобные не переживают за Армению. Они боятся утратить последнюю повестку, на которой ещё могут паразитировать - ненависть к Азербайджану, культивирование комплекса "вечной жертвы", истеричная попытка переложить ответственность за собственные провалы на внешнего врага. Это все - вполне прогнозируемая модель поведения армянских "реваншистов".

Реальность же состоит в том, что переговоры, состоявшиеся в Абу-Даби, указывают на серьезный прогресс в диалоге между Баку и Ереваном. И если мир будет заключен - это станет политическим приговором для всех армянских националистов, которые десятилетиями обманывали свой народ "великой Арменией от моря до моря" и довели его до изоляции, войны и демографического краха.