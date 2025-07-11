Президент Ильхам Алиев выделил средства на укрепление материально-технической базы Национального онкологического центра
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы Национального онкологического центра.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, для укрепления материально-технической базы Национального онкологического центра Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Национальному онкологическому центру выделяется 650 000 манатов из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2025 год.
Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование указанной суммы.
Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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