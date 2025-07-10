Али Асадов обсудил с пакистанским министром сотрудничество в судебно-правовой сфере
10 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром права и юстиции Исламской Республики Пакистан Азамом Назиром Тараром.
Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.
Было отмечено, что стратегическое партнерство, существующее между Азербайджаном и Пакистаном, основано на многолетних принципах дружбы и братства.
Выражено удовлетворение высокой динамикой развития межгосударственных отношений во всех сферах.
Высоко оценен уровень сотрудничества между судебно-правовыми системами двух стран, в частности, подчеркнуто, что между министерствами юстиции осуществляется эффективное партнерство в правовой сфере как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в различных направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре