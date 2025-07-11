Макрон снова опущен женой

Эммануэль Макрон вновь оказался в неловком положении - и снова из-за своей жены. Во время официального визита в Великобританию, он протянул руку Брижит, но она демонстративно проигнорировала жест мужа, не взглянув даже в его сторону. И все это произошло прямо перед королем Великобритании Карлом III и его семьей.

Как передает Day.Az, это уже второй подобный случай за последние несколько дней. Недавно, выходя из самолёта, Брижит точно так же холодно отвергла руку своего мужа.

Макрон попытался сохранить улыбку, но видеокадры говорят сами за себя: он унижен на глазах у миллионов. Личная драма первого лица страны становится всё более заметной.

Пожалуй, сложно придумать более наглядное унижение для главы государства: если даже собственная жена не считает нужным проявить к нему уважение, чего тогда ждать от окружающих? Макрон стремится выглядеть уверенным лидером, но на фоне таких эпизодов его образ всё больше напоминает фигуру, которую никто всерьёз не воспринимает - ни дома, ни за рубежом.

Представляем вашему вниманию данное видео: