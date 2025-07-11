https://news.day.az/world/1766961.html По полиции в США открыли огонь фейерверком - ВИДЕО Полицейские в Миннеаполисе, США, попали под огонь фейерверков со стороны протестующих. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
По полиции в США открыли огонь фейерверком - ВИДЕО
Полицейские в Миннеаполисе, США, попали под огонь фейерверков со стороны протестующих.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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