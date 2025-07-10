В Баку прошла премьера гибридного спектакля театра ƏSA

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера уникального проекта Театра ƏSA - спектакля "Axtarış" (Поиск), который стал настоящим новшеством для отечественной сцены, сообщает Day.Az.

Это первый в Азербайджане гибридный спектакль, где органично переплелись восточная мистическая поэзия и западная экзистенциальная философия. Основу "Axtarış" составили произведения Фарид ад-Дина Аттара "Язык птиц" и Альбера Камю "Недоразумение". Постановку создал режиссёр и автор идеи Нихад Гуламзаде, вдохнувший в проект философскую глубину и визуальную многослойность.

В спектакле параллельно развиваются две философские линии: мистика и духовные поиски Востока, отражённые в поэме "Язык птиц", и экзистенциальные дилеммы Запада, основанные на пьесе "Недоразумение" - притча о птицах, идущих на встречу с легендарной Симург, и история семьи, чья мечта о "солнечных местах" обернулась трагедией. Эти два, казалось бы, противоположных повествования постепенно переплетаются, создавая глубокое размышление о человеческой сущности, выборе и духовности, раскрывая извечные темы: поиск смысла, природу выбора и внутреннюю свободу человека.

ƏSA - единственный инклюзивный театр, действующий в стране. ƏSA - аббревиатура от "əngəlsiz, sərhədsiz, azad" (беспрепятственный, безграничный, свободный). Другое значение слова - "трость". В труппе театра в основном актеры с ограниченными возможностями здоровья.

На сцену вышли звёзды и молодые таланты - народная артистка Мехрибан Зеки, а также Семая Агаярова, Эльшан Аскеров, Эльсевер Рагимов, Лала Сулейманова, Эльвин Мирзаев, Фарид Исмаилов, Айдан Агазаде, Гюльнар Элфидатлы, Саадет Аббасова, Сархан Наджиев и Бахрам Рагимли. Над спектаклем работала международная команда - консультанты Шахрам Ороми и Хадия Ахмади, продюсер - Ниджат Гулам, световой дизайн - Биньямин Саилов, сценография - Тамерлан Абдуллаев, костюмы - Нубар Гусейнова, мультимедиа - Фамиль Махмудбейли

"Axtarış" был встречен продолжительными аплодисментами и получил высокие оценки за смелость художественного выражения, интеллектуальную насыщенность и визуальную эстетику. Театр ƏSA в очередной раз подтвердил свою репутацию новатора, и это не просто театральная премьера, а философское и визуальное путешествие, призванное открыть новые горизонты в современном азербайджанском искусстве.