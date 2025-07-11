ЦАХАЛ направит на берег Иордана еще два батальона

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направит на Западный берег реки Иордан два дополнительных батальона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В соответствии с оценкой ситуации в области безопасности было принято решение о направлении двух батальонов на усиление сектора Центрального командования (в его ведении находится Западный берег реки Иордан - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "во время войны постоянно проводится оценка ситуации", а "в соответствии с ней определяется необходимый штат для выполнения оперативных задач в различных районах". ЦАХАЛ "продолжит действовать в обороне и наступлении для обеспечения безопасности граждан Израиля", подчеркнули в пресс-службе.