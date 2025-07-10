В соответствии с планом мероприятий, утвержденным первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии, был проведен конкурс на звание "Лучший специалист по информационным технологиям (IT)".

Об этом Day.Az В азербайджанской армии состоялся конкурс на звание "Лучший IT-специалист"сообщили в минобороны.

В конкурсе приняли участие IT-специалисты, продемонстрировавшие лучшие результаты в видах войск (сил) азербайджанской армии.

Военнослужащим были разъяснены условия проведения конкурса, состоявшего из двух этапов, и доведены правила безопасности.

В ходе конкурса, проведенного с целью повышения знаний и навыков военнослужащих, специализирующихся в области IT, теоретические знания офицеров были проверены методом тестирования, а практические навыки - на виртуальных платформах. По итогам конкурса победителям были вручены призы.