В азербайджанской армии состоялся конкурс на звание «Лучший IT-специалист»
В соответствии с планом мероприятий, утвержденным первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии, был проведен конкурс на звание "Лучший специалист по информационным технологиям (IT)".
Об этом Day.Az В азербайджанской армии состоялся конкурс на звание "Лучший IT-специалист"сообщили в минобороны.
В конкурсе приняли участие IT-специалисты, продемонстрировавшие лучшие результаты в видах войск (сил) азербайджанской армии.
Военнослужащим были разъяснены условия проведения конкурса, состоявшего из двух этапов, и доведены правила безопасности.
В ходе конкурса, проведенного с целью повышения знаний и навыков военнослужащих, специализирующихся в области IT, теоретические знания офицеров были проверены методом тестирования, а практические навыки - на виртуальных платформах. По итогам конкурса победителям были вручены призы.
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