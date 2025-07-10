Ford отзывает свыше 800 тыс. автомобилей в США

Компания Ford Motor отзывает 850 300 автомобилей в США из-за опасений по поводу возможной неисправности топливного насоса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

"По данным NHTSA, неисправный топливный насос может уменьшить подачу топлива из бака в двигатель, что приведет к остановке двигателя и увеличит риск аварии", - говорится в материале.

Уточняется, что до выхода из строя топливного насоса водители могут заметить ухудшение работы двигателя, в том числе пропуски зажигания, неровную работу, снижение мощности или загорание индикатора Check Engine. Отмечается, что возможность возникновения неисправностей выше при низком уровне топлива или в жаркую погоду.

Управление по безопасности автомобилей получило шесть жалоб потребителей на потерю мощности из-за неисправности насоса.

По оценкам NHTSA, дефект выявлен у 10% потенциально затронутых автомобилей.