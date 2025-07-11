Гарегин развязывает церковный мятеж против Пашиняна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Гарегин формирует организованный фронт против Пашиняна.

Day.Az представляет публикацию:

Католикос всех армян Гарегин Второй, похоже, окончательно превратился в политического комбрига, а епархии - в штабы сопротивления против "кровавого режима Пашиняна".

Священники ААЦ сегодня провели общее собрание, по итогам которого официально объявили, что собираются "твёрдо защищать права ААЦ" и "добиваться освобождения арестованных владык". То есть теперь митры и кадила - это не символы веры, а инструменты борьбы за власть.

Новый фронт в Армении открыт. И, как водится, открыл его вовсе не народ, и никакие не верующие, а элита, которой очень не хочется терять своё место у кормушки.

Католикос благословил, священники поддержали, осталось только знамёна раздать.

Потом будут удивляться и ныть, когда на нары кинут еще парочку епископов. А может, и католикоса туда же? Чем Пашинян не шутит...