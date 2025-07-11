https://news.day.az/society/1766979.html

В Мингячевире найден труп мужчины

10 июля около 13:00 в Мингячевире 65-летний мужчина был найден мертвым в своем доме. Как сообщает Day.Az, труп принадлежал местному жителю Дуньямину Гасымову (1960 г.р.). На теле не обнаружено признаков насилия. Согласно предварительной информации, мужчина долгое время страдал от цирроза печени и желудочно-кишечных заболеваний.