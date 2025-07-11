В Мингячевире найден труп мужчины

10 июля около 13:00 в Мингячевире 65-летний мужчина был найден мертвым в своем доме.

Как сообщает Day.Az, труп принадлежал местному жителю Дуньямину Гасымову (1960 г.р.).

На теле не обнаружено признаков насилия. Согласно предварительной информации, мужчина долгое время страдал от цирроза печени и желудочно-кишечных заболеваний.

По данному факту ведется расследование.