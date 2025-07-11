https://news.day.az/world/1766999.html

Живописная гроза в Алабаме - ФОТО - ВИДЕО

В Алабаме запечатлели на камеры живописную, приближающуюся грозу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такие валовые облака главный признак бури и ураганов, они очень опасны сильными ветрами и дождями. Представляем вашему вниманию данное видео: