Живописная гроза в Алабаме

В Алабаме запечатлели на камеры живописную, приближающуюся грозу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Такие валовые облака главный признак бури и ураганов, они очень опасны сильными ветрами и дождями.

Представляем вашему вниманию данное видео: