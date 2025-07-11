https://news.day.az/world/1766999.html Живописная гроза в Алабаме - ФОТО - ВИДЕО В Алабаме запечатлели на камеры живописную, приближающуюся грозу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такие валовые облака главный признак бури и ураганов, они очень опасны сильными ветрами и дождями. Представляем вашему вниманию данное видео:
Живописная гроза в Алабаме - ФОТО - ВИДЕО
В Алабаме запечатлели на камеры живописную, приближающуюся грозу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Такие валовые облака главный признак бури и ураганов, они очень опасны сильными ветрами и дождями.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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