Ахмед Исмаилов призвал молодое поколение взять эстафету от национальной прессы

Эстафету нашей национальной прессы должно принять молодое поколение

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, выступая на форуме "Медиа будущего: по следам "Экинчи".

По его словам, идея проведения подобного форума в честь 150-летия национальной прессы, ориентированного именно на молодежь, возникла не случайно.

"Идея основать газету возникла у основоположника нашей национальной прессы Гасан бека Зардаби в юности, и после многочисленных попыток он смог реализовать ее в 1875 году. Все создатели азербайджанской национальной прессы - Джалил Мамедгулузаде, Ахмед бек Агаоглу, Али бек Гусейнзаде, братья Узеир и Джейхун Гаджибейли и все просветители, чьи имена мы с гордостью можем перечислить в этом ряду, выступали с такой инициативой в молодые годы. Они, несмотря на трудности и препятствия, достигли своей цели. Сегодня мы говорим о нашем богатом прошлом, но не должны забывать, что эту историю создали молодые люди, и как логическое продолжение этого процесса данную эстафету сегодня должны принять вы - молодое поколение", - сказал А.Исмаилов.

Он выразил уверенность, что молодежь успешно справится с этой благородной миссией.