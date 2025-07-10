Американцы сообщили о сбоях в работе Microsoft Outlook

Сбой в работе почтового сервиса Microsoft Outlook произошел в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, 61% пользователей жалуется на проблемы при входе в сервис, у 34% пропадает соединение с сервером, а еще 5% не могут отправить сообщения.

Всего на работу сервиса в Соединенных Штатах пожаловалось свыше 1,2 тыс. человек согласно сведениям Downdetector.