https://news.day.az/hitech/1766856.html Американцы сообщили о сбоях в работе Microsoft Outlook Сбой в работе почтового сервиса Microsoft Outlook произошел в США. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Американцы сообщили о сбоях в работе Microsoft Outlook
Сбой в работе почтового сервиса Microsoft Outlook произошел в США.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По его информации, 61% пользователей жалуется на проблемы при входе в сервис, у 34% пропадает соединение с сервером, а еще 5% не могут отправить сообщения.
Всего на работу сервиса в Соединенных Штатах пожаловалось свыше 1,2 тыс. человек согласно сведениям Downdetector.
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