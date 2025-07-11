Женщины в Дании призываются на военную службу

В Дании первый призыв женщин на обязательную военную службу состоится в 2026 году.

Как сообщает Day.Az, помимо включения женщин в обязательную военную службу, датский парламент принял решение о значительном расширении и усилении армии. Срок службы теперь составляет одиннадцать месяцев вместо четырех: пять месяцев базовой подготовки, а затем шесть месяцев дополнительной. Кроме того, военная служба теперь может включать в себя зарубежные командировки, например, в составе 1-го бригадного боевого батальона датской армии в Латвии.

"Новобранцы становятся неотъемлемой частью защиты датской территории, что является отличием от прежней военной службы, которая была посвящена исключительно учебным и оперативным задачам", - объясняет научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета майор Александр Хёгсберг Тецлафф.

В связи с российской угрозой, и особенно после того, как Дональд Трамп пригрозил "силой" захватить Гренландию, правительство решило сделать исторические инвестиции в собственную оборону и весной увеличило расходы на оборону до 3% от ВВП. Премьер-министр Метте Фредериксен настаивает, что время имеет решающее значение. Она считает войну в Украине критически важной для будущего Европы, а переход России к военной экономике - предвестником нападений на страны НАТО.

Дания планирует увеличить число призывников с нынешних 4700 до как минимум 7500. Многие новобранцы пока будут размещены во временном жилье. Кроме того, ощущается нехватка офицеров.

На данный момент в Дании насчитывается всего около 9 тыс. профессиональных военнослужащих, готовых защищать шесть миллионов жителей. Более того, у тех, кто возражает, появится возможность пройти службу в Датском агентстве гражданской обороны или отказаться от нее. С реформой армия должна больше внимания уделять потребностям женщин-новобранцев", - признают эксперты. Женщины-военнослужащие, составляющие в настоящее время около четверти добровольных призывников, часто жалуются на неудобно сидящую форму и бронежилеты, требование надевать галстуки на приглашения.