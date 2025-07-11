https://news.day.az/world/1766954.html Трамп пообещал сделать важное заявление по России Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что выступит с важным заявлением относительно России. Как передает Day.Az, этот анонс он сделал в интервью журналистам телеканала NBC News. По словам американского лидера, он разочаровался в России, необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель.
Трамп пообещал сделать важное заявление по России
Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что выступит с важным заявлением относительно России.
Как передает Day.Az, этот анонс он сделал в интервью журналистам телеканала NBC News.
По словам американского лидера, он разочаровался в России, необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель. Трамп сказал, что сделает соответствующее заявление в понедельник, 14 июля. Говорить о содержании своего выступления дополнительно президент отказался.
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