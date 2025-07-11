Трамп пообещал сделать важное заявление по России

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что выступит с важным заявлением относительно России.

Как передает Day.Az, этот анонс он сделал в интервью журналистам телеканала NBC News.

По словам американского лидера, он разочаровался в России, необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель. Трамп сказал, что сделает соответствующее заявление в понедельник, 14 июля. Говорить о содержании своего выступления дополнительно президент отказался.