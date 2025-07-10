В Польше протестуют против мигрантов

В центре польского города Лодзь прошел марш против мигрантов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Среди прочего, толпа кричала "Долой Европейский Союз".

Представляем вашему вниманию данное видео: