https://news.day.az/world/1766881.html В Польше протестуют против мигрантов - ВИДЕО В центре польского города Лодзь прошел марш против мигрантов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Среди прочего, толпа кричала "Долой Европейский Союз". Представляем вашему вниманию данное видео:
В Польше протестуют против мигрантов - ВИДЕО
В центре польского города Лодзь прошел марш против мигрантов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Среди прочего, толпа кричала "Долой Европейский Союз".
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре