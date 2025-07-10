Лидеры Азербайджана и Армении поручили соответствующим госкомиссиям продолжить работу по делимитации границы
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян поручили соответствующим госкомиссиям продолжить работу по делимитации границы.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам встречи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
"Оценив достигнутые успехи в процессе делимитации границы, лидеры дали поручения соответствующим государственным комиссиям для продолжения практической работы в этом направлении", - говорится в заявлении.
Отметим, что сегодня состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби.
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