Ереван о встрече в Абу-Даби

Ереван считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу лидеров Азербайджана и Армении успешной.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

"Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса", - отметила Бадалян.