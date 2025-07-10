https://news.day.az/politics/1766908.html Ереван о встрече в Абу-Даби Ереван считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу лидеров Азербайджана и Армении успешной. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Ереван о встрече в Абу-Даби
Ереван считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу лидеров Азербайджана и Армении успешной.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
"Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса", - отметила Бадалян.
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