Азербайджан и Армения договорились продолжить меры по построению доверия между странами.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам встречи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

"Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби.