https://news.day.az/politics/1766833.html Азербайджан и Армения договорились продолжить меры по построению доверия между странами Азербайджан и Армения договорились продолжить меры по построению доверия между странами
Азербайджан и Армения договорились продолжить меры по построению доверия между странами
Азербайджан и Армения договорились продолжить меры по построению доверия между странами.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам встречи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
"Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами", - говорится в заявлении.
Отметим, что сегодня состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби.
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