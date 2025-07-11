Утвержден правовой статус музейного комплекса "Имарет"

Внесены изменения в Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства культуры Азербайджанской Республики.

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на​ Trend.

Согласно решению, в этот перечень добавлен историко-архитектурный музейный комплекс "Имарет".