https://news.day.az/society/1767068.html Утвержден правовой статус музейного комплекса "Имарет" Внесены изменения в Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства культуры Азербайджанской Республики. Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Согласно решению, в этот перечень добавлен историко-архитектурный музейный комплекс "Имарет".
Утвержден правовой статус музейного комплекса "Имарет"
Внесены изменения в Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства культуры Азербайджанской Республики.
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно решению, в этот перечень добавлен историко-архитектурный музейный комплекс "Имарет".
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