https://news.day.az/society/1767068.html

Утвержден правовой статус музейного комплекса "Имарет"

Внесены изменения в Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства культуры Азербайджанской Республики. Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на​ Trend. Согласно решению, в этот перечень добавлен историко-архитектурный музейный комплекс "Имарет".