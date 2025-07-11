Ахмед Исмаилов заявил о качественных изменениях в медийной сфере

В работе наших медиа наблюдаются серьезные качественные изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, выступая на форуме "Медиа будущего: по следам "Экинчи".

Он отметил, что главной целью реформ в сфере медиа, проведенных в течение последних 5 лет, является усиление потенциала нашей журналистики.

"Мы уже можем говорить о предварительных результатах этих реформ и с уверенностью подчеркнуть, что в работе наших СМИ наблюдаются серьезные качественные изменения. Мы считаем, что одним из больших вкладов этих реформ является поддержка государством процесса формирования интереса молодежи к медиа-сфере", - сказал он.

Говоря о 150-летней истории нашей национальной прессы, он отметил, что целью создателей азербайджанской национальной прессы, молодых личностей того времени, издававших национальные газеты, начиная с "Экинчи", была борьба за просвещение нации и создание светских школ.

А.Исмаилов отметил, что азербайджанская пресса во все времена была вынуждена действовать под жесткой цензурой. "Естественно, такие условия были серьезным препятствием для полноценного выполнения журналистикой своей функции. Только в 1998 году, в результате отмены цензуры по историческому решению великого лидера Гейдара Алиева, традиции азербайджанской независимой прессы начали укрепляться. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что видит развитие в сфере медиа в укреплении независимых медиа", - сказал он.