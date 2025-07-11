Эрдоган прокомментировал разоружение PKK

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал начало процесса разоружения террористической организации РКК.

Как передает Day.Az, об этом говорится в его публикации в социальной сети "X".

"Надеюсь, что сегодняшний важный шаг на пути к нашей цели, заключающейся в свободной от террора Турции, будет полезным. Мы стремимся достичь наших целей на этом пути, по которому мы идем, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, спокойствие нашей нации и установление прочного мира в нашем регионе", - отметил Эрдоган.

Отметим, что одна из групп террористической организации РКК сегодня была разоружена в районе Сулеймания в Ираке. 30 террористов PKK, в том числе 4 командира, сожгли свое оружие в рамках процесса разоружения.