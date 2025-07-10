Азербайджан и Армения подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам встречи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

"Было подтверждено, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе достигнута договорённость о продолжении такого результативного диалога", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби.