Массовые увольнения в Госдепе США

Госдепартамент 11 июля приступил к массовым увольнениям, под сокращение в ведомстве подпали более 1,3 тыс. сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, в течение дня уведомления о сокращении получат 1 107 рядовых госслужащих и 246 сотрудников дипломатической службы. "В связи с реорганизацией Госдепартамента производится упорядочивание деятельности внутри страны для фокусирования на дипломатических приоритетах", - приводит агентство отрывок из текста уведомления.