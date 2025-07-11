https://news.day.az/world/1767053.html Массовые увольнения в Госдепе США Госдепартамент 11 июля приступил к массовым увольнениям, под сокращение в ведомстве подпали более 1,3 тыс. сотрудников. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.
Массовые увольнения в Госдепе США
Госдепартамент 11 июля приступил к массовым увольнениям, под сокращение в ведомстве подпали более 1,3 тыс. сотрудников.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.
По его сведениям, в течение дня уведомления о сокращении получат 1 107 рядовых госслужащих и 246 сотрудников дипломатической службы. "В связи с реорганизацией Госдепартамента производится упорядочивание деятельности внутри страны для фокусирования на дипломатических приоритетах", - приводит агентство отрывок из текста уведомления.
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