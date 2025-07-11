Созданы ООО редакций газет «Бакинский рабочий» и «Xalq»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Управления делами Президента Азербайджанской Республики и внесении изменений в "Список учреждений, подведомственных Управлению делами Президента Азербайджанской Республики", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, на базе редакции газеты "Бакинский рабочий", находящейся в ведении Управления делами Президента создано Общество с ограниченной ответственностью газеты "Бакинский рабочий", а также путем реорганизации в форме объединения редакций газет "Respublika" и "Xalq" создано Общество с ограниченной ответственностью "Редакция Xalq qəzeti", подведомственное Управлению делами Президента Азербайджанской Республики.

Новость обновляется