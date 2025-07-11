https://news.day.az/world/1766995.html РКК складывает оружие Одна из групп террористической организации РКК начала складывать оружие в районе Сулеймания в Ираке. Как сообщает стамбульский корреспондент АПА, процесс разоружения проходил при участии и контроле турецкой стороны.
РКК складывает оружие
Одна из групп террористической организации РКК начала складывать оружие в районе Сулеймания в Ираке.
Как сообщает стамбульский корреспондент АПА, процесс разоружения проходил при участии и контроле турецкой стороны.
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