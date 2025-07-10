Бизнес-круги Азербайджана и ОАЭ расширят сотрудничество

Соглашение, подписанное между Азербайджаном и ОАЭ, еще больше расширит сотрудничество бизнес-кругов.

Об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

"В рамках официального визита Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты во время встречи с Президентом Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном было подписано "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов". Подписание этого Соглашения, предусматривающего дальнейшее укрепление экономического сотрудничества и либерализацию торговли, является важным этапом в стратегических отношениях между Азербайджаном и ОАЭ и создает прочную основу для развития устойчивой, основанной на знаниях и инновациях экономики, способной отвечать на вызовы будущего.

Документ откроет новые возможности для увеличения инвестиций между нашими странами, развития промышленности, торговли, сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, финансов, туризма, логистики, строительства и других сфер, еще больше расширит сотрудничество бизнес-кругов", - говорится в публикации.