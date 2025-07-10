https://news.day.az/world/1766897.html Кац предупредил Иран Министр обороны Израиля Исраэль Кац на церемонии выпуска курса пилотов ВВС израильской армии на базе Хацерим выступил с предупреждением Ирану. Как сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, Кац заявил, что "если потребуется - мы вернемся".
Кац предупредил Иран
Министр обороны Израиля Исраэль Кац на церемонии выпуска курса пилотов ВВС израильской армии на базе Хацерим выступил с предупреждением Ирану.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, Кац заявил, что "если потребуется - мы вернемся".
"Церемония выпуска летного курса - прямое послание диктатору Хаменеи и его аятоллам: длинная рука Израиля достанет вас в Тегеране, Тебризе, Исфахане и в любом месте, откуда вы попытаетесь угрожать и наносить вред Израилю, - сказал Кац. - Нет места, где вы сможете спрятаться".
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