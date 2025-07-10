Кац предупредил Иран

Министр обороны Израиля Исраэль Кац на церемонии выпуска курса пилотов ВВС израильской армии на базе Хацерим выступил с предупреждением Ирану.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, Кац заявил, что "если потребуется - мы вернемся".

"Церемония выпуска летного курса - прямое послание диктатору Хаменеи и его аятоллам: длинная рука Израиля достанет вас в Тегеране, Тебризе, Исфахане и в любом месте, откуда вы попытаетесь угрожать и наносить вред Израилю, - сказал Кац. - Нет места, где вы сможете спрятаться".