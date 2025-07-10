Узбекистан наращивает усилия по снижению углеродного следа

Указом Президента Узбекистана определены меры по усилению вклада республики в глобальное снижение эмиссии парниковых газов.

Как сообщает Day.Az, в рамках указа вводится новый порядок участия в международном рынке углеродных единиц. Основные задачи включают: сокращение выбросов парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта к 2030 году на 35% по сравнению с уровнем 2010 года; эффективное использование возможностей республики по сокращению выбросов парниковых газов для привлечения инвестиций и выхода страны на международный рынок углеродных единиц.

Производство углеродных единиц будет разрешено в соответствии с видами деятельности, установленными на национальном уровне.

При этом приоритет будет отдаваться проектам, осуществляемым за счет средств международной финансовой поддержки.

Из каждой углеродной единицы:

- 20% будет резервироваться для выполнения обязательств Узбекистана по сокращению выбросов парниковых газов в рамках всех проектов по продаже углеродных единиц и для минимизации риска избыточной продажи (overselling risk); этот объем не подлежит продаже на международных торгах;

- 80% будет направлено на продажу на международном рынке, за исключением углеродных единиц, полученных в результате реализации проектов с участием государства (по заказу) в форме государственно-частного партнерства или других форм с участием иностранных и местных инвесторов;

- объем углеродных единиц, подлежащий продаже в рамках государственных проектов, а также порядок привлечения сервисных организаций и распределения доходов от продажи углеродных единиц будет определен Кабинетом министров;

- с каждой углеродной единицы будет взиматься сбор в государственный бюджет в размере, установленном Кабинетом министров.

Учет операций с углеродными единицами с 1 января 2026 года будет вестись Министерством экономики и финансов через создаваемый Национальный реестр углеродных единиц.